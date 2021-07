CPI da Covid fica mais conhecida, e 37% veem sua atuação como regular, aponta Datafolha

Tal proximidade com o tema aumenta conforme critérios de instrução e renda. Entre os que têm curso superior, 89% conhecem a CPI, número que vai a 91% no grupo dos mais ricos.

Ela inicialmente se debruçou sobre as origens do manejo desastroso da emergência do novo coronavírus pelo governo, buscando estabelecer uma linha do tempo. Focou assim na promoção da hidroxicloroquina e outros remédios sem eficácia para a Covid-19, além da retórica da propaganda oficial.

Os dados estão na mais recente pesquisa nacional do Instituto Datafolha, feita quarta (7) e quinta-feira (8) da semana passada, com 2.074 pessoas. A margem de erro é de dois pontos percentuais.

