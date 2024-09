Confusão entre Datena e Marçal continua após debate com empurra-empurra e xingamentos entre equipes

No vídeo, é possível ver Guilherme Boulos (PSOL) passando. O candidato era o próximo a dar entrevista e ficou esperando no púlpito enquanto a briga acontecia.

Eduardo Leite, advogado de Datena, e uma mulher da organização do evento apartam a briga. O homem de camisa continua, no entanto, falando "não encosta em mim" e, de novo a Vidal, que eles "gostam é de redinha social".

Marcos Vidal, um assessor do empresário, e o ex-senador José Aníbal (PSDB), vice do apresentador, bateram boca após evento promovido pela TV Gazeta e pelo canal MyNews.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A confusão entre os candidatos a prefeito de São Paulo José Luiz Datena (PSDB) e Pablo Marçal (PRTB) se estendeu para fora do debate deste domingo (1º), com empurra-empurra e xingamentos entre as equipes.

