Cassação de prefeito e vice de Codajás é suspensa pelo TRE-AM

A cassação dos mandatos e afastamento do prefeito de Codajás, Antônio dos Santos (Progressista), e do vice-prefeito Cleucivan Reis (Avante), foram suspensos pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), nesta quinta-feira (12).

A decisão foi assinada pela desembargadora Carla Reis, que suspendeu a sanção de inelegibilidade ao prefeito, e decidiu manter os gestores no cargo, alegando que "traria um prejuízo irreparável ou de difícil reparação".

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determinou a cassação do prefeito e vice no dia 7 de outubro de 2021, por serem suspeitos de cometer abuso de poder econômico nas eleições de 2020. No último dia 5 de maio, o desembargador Jorge Lins chegou a determinar a realização de eleições suplementares no município.