Câmara mantém prisão de Chiquinho Brazão, suspeito de mandar matar Marielle

Por 277 votos a 129, a Câmara dos Deputados decidiu manter a prisão do deputado Chiquinho Brazão (sem partido - RJ), suspeito de mandar matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes, em 2019.

O deputado foi preso no dia 24 de março pela Polícia Federal, após determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

O Plenário da Câmara acompanhou parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ), de autoria do deputado Darci de Matos (PSD-SC), que recomenda a manutenção da prisão preventiva por crime flagrante e inafiançável de obstrução de Justiça com o envolvimento de organização criminosa.

O irmão do deputado, Domingos Brazão, também é acusado de ser o mandante do crime. O homem é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. O processo passou a tramitar no Supremo porque ambos têm foro privilegiado.

O assassinato de Marielle ocorreu em março de 2018, no centro da cidade do Rio de Janeiro. Na época, Brazão era vereador na capital fluminense.





Com informações da Agência Câmara de Notícias.