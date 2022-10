Brasileiros no exterior compartilham boletins de urna após o pleito

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Eleitores que votam fora do Brasil compartilharam os resultados dos boletins de urnas em locais onde o processo de votação foi encerrado na manhã de domingo. A fiscalização da coleta de votos é impressa e exibida nos locais de votação.

Os documentos mostram o total de votos que cada candidato obteve em uma seção específica, e não em todo o país ou região. Também é possível observar os votos nulos e em branco, sendo necessário esperar a totalização dos resultados pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) para finalizar o pleito.

O movimento vem acontecendo com mais amplitude desde 2018, quando eleitores de outros países também enviaram boletins de urna pelo mundo e pelo Brasil para indicar possíveis resultados entre os presidenciáveis.

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, eleitoras e eleitores brasileiros em 59 países já haviam encerrado a votação para presidente da República até as 12h deste domingo (2). São quase 700 mil brasileiros vivendo no exterior que irão às urnas escolher o próximo presidente.

Os boletins de urna compartilhados nas redes sociais foram checados pela reportagem da Folha no sistema oficial do TSE que escaneia o QR Code do boletim para verificar sua autenticidade.

A totalização dos votos será realizada pelo TSE após as 17h, no horário de Brasília, e quanto todas as urnas eletrônicas forem fechadas, já que todos os que estão na fila mesmo após o encerramento devem participar.

AUSTRÁLIA

Em uma urna de Camberra, por exemplo, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu 341 votos ante 76 do atual presidente, Jair Bolsonaro (PL).

O resultado não corresponde ao total dos votos no país. São cinco as cidades onde os eleitores brasileiros puderam votar nestas eleições: Camberra, Melbourne, Perth, Sydney e Brisbane.

NOVA ZEL NDIA

Em Wellington, capital da Nova Zelândia, Lula recebeu, em uma das urnas, 36 votos, enquanto Bolsonaro recebeu 13. Em outra, 117 votos foram destinados ao petista, enquanto 22 foram conquistados pelo atual incumbente.

O resultado final na Nova Zelândia será divulgado pelo TSE ao final da consolidação de todos os votos.

JAPÃO

No Japão, um brasileiro divulgou que Bolsonaro recebeu 187 votos, e Lula, 79, em uma das seções em Tóquio.

O resultado não representa a contagem final na cidade, uma das dez que têm votação para os eleitores brasileiros residentes no país.

ISRAEL

A disputa em duas urnas eletrônicas de Tel Aviv, em Israel, mostram um cenário favorável a Bolsonaro, que ainda deve ser validado pelo TSE. Em uma das seções, Lula recebeu 102 votos, e o presidente obteve 106. Já em outra, o candidato do PL teve 80 votos, enquanto o ex-presidente recebeu 59.

PALESTINA

Na Palestina, porém, Lula levou a melhor. Em uma urna de Ramala, território palestino, o petista recebeu 309 votos, enquanto Bolsonaro recebeu 26. A dianteira do petista ainda deve ser validada na totalização dos resultados.

Segundo apuração do jornalista Igor Gielow, Bolsonaro venceu o primeiro turno da eleição em Israel, com 45,97% dos votos válidos, ante 39,36% de Lula. Ainda assim, o presidente perdeu apoio: em 2018, ganhou com 66,55% sobre Fernando Haddad (PT), que teve 6,8%. Já na Palestina, a votação foi pró-Lula: 84,8% a 7,4%.

DINAMARCA

Em Copenhague, capital do país, brasileiros divulgaram resultados com Lula à frente. O petista conseguiu, em uma seção, 185 votos, contra 37 do atual presidente. Em outra, o ex-presidente, que tenta um terceiro governo, conseguiu 290 votos, e Bolsonaro, 34.

O resultado não representa a contagem final no país, que será divulgada pelo TSE quando todas urnas forem fechadas e os votos forem encerrados.