Filas são influenciadas por alto comparecimento, diz TRE-MG

Segundo o TRE, todas as pessoas que estiverem na fila das suas seções eleitorais até as 17h receberão uma senha para que possam votar normalmente.

"O TRE-MG informa que foi detectada a formação de filas em muitos locais de votação, em razão do comparecimento de um grande volume de eleitores para votar a partir do meio da manhã", diz a nota.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O TRE-MG divulgou nota na tarde deste domingo (2) afirmando que as longas filas registradas nas seções eleitorais do estado são influenciadas pelo comparecimento em grande volume de eleitores.

