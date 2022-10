Eleição tranquila não significa eleição sem intercorrência, diz Moraes

Ele disse ainda que algumas localidades registram filas. "Nada diferente do que em outras eleições. Uma eleição tranquila, pacífica, harmoniosa, não significa uma eleição sem intercorrência. Só que são pouquíssimas intercorrências perto do que alguns estavam prevendo." Ele disse que o cenário reflete "maturidade da sociedade".

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.