Bolsonaro tem previsão de alta para os próximos dias, diz hospital

Diariamente, o ex-presidente vinha publicando fotos e relatos de seu estado de saúde em suas redes sociais. Durante a internação, ele deu entrevista, fez live e foi intimado por uma agente do STF (Supremo Tribunal Federal) na UTI, acerca do caso em que é acusado de envolvimento na trama golpista de 2022.

"Seguiu com boa aceitação da dieta pastosa, mantendo a programação de progressão de dieta por via oral, com suspensão da nutrição parenteral (endovenosa) hoje", diz o boletim. "Permanece a orientação de restrição de visitas, com previsão de alta hospitalar nos próximos dias."

De acordo com nota divulgada pelo hospital DF Star, o ex-presidente está estável clinicamente, sem dor ou febre e com pressão arterial controlada.

