Bolsonaro escreve seu próprio manifesto no Twitter após ironizar carta pela democracia

Em entrevista nesta semana, o ex- presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que está à frente nas pesquisas de intenção de voto, disse que ficou "feliz" com a iniciativa de ex-alunos da Faculdade de Direito da USP e que é favorável a qualquer iniciativa que defenda a democracia.

Entre os que aderiram estão ex-ministros do Supremo Tribunal Federal, como Nelson Jobim, Joaquim Barbosa e Celso de Mello, e banqueiros, como Roberto Setubal e Pedro Moreira Salles (copresidentes dos conselho de administração do Itaú Unibanco).

"O professor Goffredo da Silva Telles Junior, mestre de todos nós, no território livre do Largo de São Francisco, leu a Carta aos Brasileiros, na qual denunciava a ilegitimidade do então governo militar e o estado de exceção em que vivíamos", diz o documento.

"Se eu defender menos transparência nas eleições, financiar ditaduras comunistas na América Latina, manter diálogos cabulosos com o narcotráfico e tentar controlar a mídia, serei chamado de democrata? Ou na verdade isso não depende do que se diz, mas de que lado você está?", escreveu.

A um grupo de apoiadores, ele afirmou que o manifesto estaria vinculado a interesses de grandes bancos e instituições financeiras, que estariam incomodados com a criação do Pix.

O manifesto suprapartidário defende os tribunais superiores, as eleições e a democracia e é considerado uma resposta às ameaças golpistas de Bolsonaro, mas não menciona o nome do presidente.

Essa foi mais uma resposta à "Carta às brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado democrático de Direito", texto que será lido no dia 11 de agosto na Faculdade de Direito da USP e acumula milhares de adesões desde que foi aberta ao público na terça-feira (26). Já são mais de 300 mil assinaturas.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em um texto com apenas 27 palavras, o presidente Jair Bolsonaro (PL) publicou no final da noite desta quinta-feira (28) a sua própria carta em defesa da democracia.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.