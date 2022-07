Apoiador da Carta de 1977, jurista não pretende assinar manifesto atual

"Eu sou um crítico da conduta do STF no esvaziamento da Lava Jato", diz ele, que se notabilizou nos últimos anos por defender o impeachment de integrantes da corte em razão do que julga serem medidas que minam o combate à corrupção.

Outro ponto que o incomoda no atual manifesto é o viés dos signatários em defesa dos atuais ministros do Supremo Tribunal Federal.

O professor lembra-se de ter pego uma bandeira do Brasil e percorrido os corredores da faculdade seguido por dezenas de pessoas até literalmente invadir o salão nobre, em que estava ocorrendo um evento marcando o aniversário da criação dos cursos jurídicos no país.

A edição da Folha de S.Paulo do dia seguinte registra Carvalhosa dizendo que o evento foi "a verdadeira festa das Arcadas, cujo objetivo é o ensino da Justiça", usando o apelido do prédio.

Carvalhosa esteve presente no ato de 45 anos atrás, em que a carta original foi lida no pátio da faculdade pelo professor Gofredo da Silva Telles Júnior. Ele era presidente da Adusp (Associação dos Docentes da USP).

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um dos signatários da Carta aos Brasileiros, de 1977, o jurista Modesto Carvalhosa, 90, diz que não pretende repetir a dose no documento que será lido no dia 11 de agosto na Faculdade de Direito da USP., em defesa da democracia.

