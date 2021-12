Após debate em artigos, Armínio Fraga participa de live com Ciro Gomes

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O pré-candidato à Presidência Ciro Gomes (PDT) recebe na terça-feira (7) o ex-presidente do Banco Central Armínio Fraga em sua live para debater políticas econômicas no Brasil.

O encontro vai ocorrer após os dois debaterem suas teses por meio de artigos publicados na Tendências/Debates do jornal Folha de S.Paulo.

Ciro, em 1º de novembro, respondeu a uma publicação de Fraga, que é colunista da Folha de S.Paulo, e questionou as teses do ex-chefe do BC, classificado pelo pedetista como pai do tripé macroeconômico composto pela meta de inflação, câmbio flutuante e superávit primário.

Na visão do presidenciável, o modelo seria um dos motivos do "desastre" econômico no país.

Fraga respondeu dois dias depois também em artigo na seção, concordou sobre a situação fiscal apontada por Ciro, mas defendeu o tripé macroeconômico.

Para o economista, o modelo foi criado para consolidar o Plano Real e praticado com "disciplina e coerência" gera bons resultados.