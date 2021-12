Moro reforça posição de presidenciável em conversa com Eduardo Leite

Marco Vinholi, secretário de Desenvolvimento Regional do governo de São Paulo, quando questionado sobre o encontro de Leite com o possível adversário de Doria, argumenta que Leite já declarou seu apoio ao tucano.

Conforme publicou o jornal Folha de S.Paulo, antes das prévias do PSDB, lideranças de partidos da base do governo federal acompanhavam os movimentos de Moro e Leite e viam como "chapa dos sonhos" a união entre eles.

O ex-juiz busca se viabilizar ao lado de outros nomes. Um deles é João Doria, que venceu Leite nas prévias do PSDB e também busca ser a alternativa do eleitor a Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL).

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ex-juiz Sergio Moro deixou claro em conversa com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), que se colocou na disputa para 2022 como candidato à Presidência e não para outros cargos.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.