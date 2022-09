Aliados de Marina acreditam que ela se beneficia ao apoiar Lula

Ainda assim, a forma com o anúncio aconteceu surpreendeu até mesmo os interlocutores mais próximos. Alguns de seus conselheiros souberam do encontro que antecedeu o anúncio pelas redes sociais de Lula.

Pesquisas internas mostravam a ambientalista em terceiro lugar entre os candidatos a deputado federal na nominata da federação entre Rede e PSOL no estado. Aparecem na frente o líder do MTST Guilherme Boulos e a deputada Luiza Erundina, ambos do PSOL.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.