47% afirmam nunca confiar em nada do que diz Bolsonaro, aponta Datafolha

O histórico de declarações agressivas ao longo do mandato do atual presidente tem sido explorado pelo ex-presidente Lula (PT) em seu espaço no horário eleitoral e em inserções no segundo turno.

A taxa mais negativa foi registrada no fim de 2021, quando 60% disseram nunca confiar no que o presidente fala.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pesquisa do Datafolha aponta que 47% dos eleitores dizem nunca confiar nas declarações do presidente Jair Bolsonaro (PL), ante 26% que sempre têm confiança.

