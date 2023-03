Viúva seduz narcotraficante que matou seu marido e o entrega para polícia

Ela conseguiu o número do telefone dele, e passou a conversar com ele por um aplicativo de mensagens instantâneas. Depois de algum tempo, ela marcou um encontro presencial, momento em que a polícia conseguiu realizar a prisão.

Segundo a imprensa local, logo após a morte do marido, ela planejou sua vingança fazendo com que Juancho se apaixonasse por ela, e trabalhou junto com a polícia para obter o objetivo, em segurança.

Após descobrir a identidade do assassino de seu marido, uma mulher resolveu seduzi-lo e entregá-lo para a polícia colombiana. O suspeito do crime é o narcotraficante Rubén Dário Viloria Bariios, o 'Juancho'.

