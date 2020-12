Vídeo: Pai de meninas desaparecidas no Amazonas fala sobre boatos e buscas

Manaus/AM - O sargento da PM, Nunes Pereira, que é pai das meninas Agatha e Kimberlly, desaparecidas desde o último dia 22 em Manaus, gravou um vídeo na noite desse sábado (26) para desmentir os boatos de que as garotas já teriam sido encontradas. Nunes relata que as buscas continuam:

Pai de crianças desaparecidas no Amazonas fala sobre buscas pic.twitter.com/qOMMy0aOIa — Portal do Holanda (@portaldoholanda) December 27, 2020

"Estou chegando agora do ramal desde 10h até agora. juntamente com as equipes do COE, do Canil, do Ambiental e todos os dias essas equipes estão comigo (...) quero desmentir a informação de que minhas filhas foram encontradas. Elas não foram encontradas, elas foram vistas, segundo informações, em Manacapuru. Isso elas foram vistas do dia 24 para o dia 25, segundo informações que ainda estamos levantando. Quando minhas filhas forem encontradas eu mesmo virei aqui com as minhas filhas e farei um vídeo agradecendo a todos".

Agatha e Kimberly estariam em um igarapé com o padrasto quando desapareceram, o homem também não foi encontrado até o momento.

As meninas moravam com o pai e teriam ido passar o Natal com a mãe. No dia do desaparecimento, elas estavam sozinha com o homem, pois a mãe tinha ido trabalhar em outro sítio.