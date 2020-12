Helicóptero faz buscas por crianças e padrasto desaparecidos no Amazonas

Manaus/AM - A polícia retomou nesta sexta-feira (25), as buscas pela irmãs Kimberlly dos Santos Pereira, 12, e Agatha dos Santos Pereira, 8 anos, e pelo padrasto delas Cleberson Santos Cezar, 38. Os três desapareceram ontem (24), em um sítio localizado no KM 26, da BR-174, após saírem para tomar banho de igarapé.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP), enviou um helicóptero para sobrevoar a área de mata, na tentativa de encontrar a família, porém, nenhum sinal delas foi encontrado até este momento.

As investigações em torno do caso continuam a partir das informações repassadas pela mãe, que tinha saído para trabalhar em um sítio, quando o trio desapareceu. Ela contou que antes do desaparecimento Cleberson teve um desentendimento com um caseiro com quem estava bebendo em sua casa e que durante a briga, o suspeito teria o ameaçado.

A mulher acredita que o homem tenha ligação com o desaparecimento das vítimas, já que foi visto nas redondezas do igarapé no mesmo dia em que as vítimas sumiram e depois teria deixado a cidade bastante nervoso.