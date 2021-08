Vídeo mostra que homens baleados tentaram correr de pistoleiros em Manaus

Manaus/AM - Imagens das câmeras de segurança de um estabelecimento comercial registraram o exato instante em que Arlon Brendo Mota Quaresma, 23, é morto e Carlos Henrique Santos Portela, 21, e Lucas Rodrigues Soares de Moura, 18, são baleados no bairro Cachoeirinha.

Jovens são baleados por criminosos em avenida de Manaus pic.twitter.com/Uss7ONR64Q — Portal do Holanda (@portaldoholanda) August 23, 2021

Os jovens estavam conversando em um trecho na avenida Marquês da Silveira, quando foram surpreendidos pelos homens que chegaram em um carro branco.

O vídeo mostra que as vítimas ainda tentaram correr, mas foram perseguidas pelos suspeitos. Arlon foi ferido no pescoço com dois tiros e veio a óbito.

Carlos foi baleado no ombro esquerdo e precisou passar por cirurgia e Lucas recebeu quatro tiros no braço e na mão esquerda e outro no pé. O crime está sob investigação.