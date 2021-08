Adolescente é assassinada com tiros no rosto no meio da rua em Manaus

Manaus/AM - Uma jovem de 17 anos morreu ao ser baleada cinco vezes no rosto na noite desse domingo (22), no bairro Novo Aleixo, na Zona Norte. Um homem que estava com ela também foi baleado.

Segundo a polícia, os dois estavam conversando na avenida José Romão, por volta das 22h, e um carro com alguns criminosos surgiu atirando contra eles.

A menor foi atingida com cinco disparos, no rosto e no tórax. O homem, de 27 anos, foi levado para o hospital e permanece internado.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), investiga a motivação e a autoria do crime.