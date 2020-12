Vídeo mostra PM dando socos em rostos de mulheres

Um vídeo mostra um policial militar revidando agressões com socos nos rostos de duas mulheres. O caso teria ocorrido em novembro deste ano, durante uma ocorrência policial de agressão após acidente de trânsito, mas só foi divulgado nesta terça-feira (22).

De acordo com o Uol, as agressões foram omitidas pelos PMs na ocorrência, registrada no 1º Distrito Policial de Carapicuiba. Após uma das mulheres dizer que elas foram agredidas, a Polícia Civil requisitou exames do Instituto Médico Legal.

Policiais Militares agridem mulheres com socos em Carapicuíba, na Grande São Paulo; Confira pic.twitter.com/xRdaE455HN — Portal do Holanda (@portaldoholanda) December 22, 2020

Segundo os PMs, uma briga generalizada teria resultado na agressão. Um motorista teria batido no carro de outro e foi alcançado no local. Outro homem teria chegado e se identificado como pai do primeiro motorista e delegado. O homem teria ameaçado a esposa do rapaz de morte, que está grávida.

Após a briga entre as famílias dos motoristas envolvidos ganhar força, os PMs teriam algemado o dono de um dos carros quando a mãe e a mulher do motorista agrediram um sargento, cada uma dando um murro em sua cabeça pelas costas. Não foi registrado que o sargento retrucou com socos.

Todos foram algemados e conduzidos ao 1º DP. Em nota, a PM informou que foi instaurado um inquérito para apurar os fatos.