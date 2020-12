Adolescente tenta matar desafeto e acerta bebê de 3 meses com um tiro

Uma criança de apenas 3 meses levou um tiro de raspão no pescoço no início da tarde desta terça-feira (22). O caso aconteceu na Vila São José, em Brazlândia.

Segundo o Correio Braziliense, a policia foi chamada para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo. Quando chegaram ao endereço, encontraram a bebê ferida. Ela estava no colo da mãe no momento do disparo.

Informações preliminares apontam que um adolescente de 16 anos tentou matar um desafeto de 19 anos, mas acabou acertando a menina, que é prima do rapaz alvo do atentado.

O autor do disparo está apreendido na Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA). Não há informações sobre o estado de saúde da criança.