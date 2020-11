Vídeo mostra motorista de ônibus sendo agredido por comerciante em Manaus

Manaus/AM - Um vídeo divulgado nas redes sociais, mostra o momento em que o motorista de ônibus da linha 330, Jhamer Wanderson Miguel Regis de Almeida, 54, é agredido pelo comerciante Azmy Yusef Hassan Sulainan. O caso ocorreu na manhã desta segunda-feira (9), na rua Matupiris, Parque Santa Etelvina, bairro Lagoa Azul, zona Norte de Manaus.

Motorista de ônibus é agredido a pauladas em Manaus pic.twitter.com/Yp9FDNeBqq — Portal do Holanda (@portaldoholanda) November 9, 2020

Nas imagens, o motorista da empresa Vega Manaus discute com o comerciante que está segurando o cabo de uma picareta. Azmy parte pra cima do motorista e consegue desferir golpes em seu corpo. Em determinado momento, os demais motoristas seguram o comerciante e conseguem desarmá-lo.

Revoltado, Azmy vai até seu estabelecimento e volta com um terçado. Ele persegue o motorista, que segura o cabo de picareta com o qual foi ferido. O comerciante chega a desferia um golpe de terçado em direção a Jhamer, que consegue bloquear com o cabo.

O vídeo mostra ainda, que Jhamer chega a correr e um grupo de motoristas vão atrás para não deixar que o pior aconteça.

O caso foi registrado no 26ª Distrito Integrado de Polícia (DIP).