Idosa desaparece após discussão e carta de despedida em Manaus

Manaus/AM - Zanira Lima Sarges, de 74 anos, está desaparecida desde o último domingo (8), quando saiu da casa onde mora, na rua Senador Cunha Melo, bairro São Jorge, zona oeste de Manaus, por volta das 10h da manhã.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO) registrado na Delegacia Especializada em Ordem Política e Social, a filha da desaparecida, Kethlen Lima Sarges, 46, relatou que foi para um passeio em Manacapuru, e quando retornou a mãe já não estava na residência deles. Ela informou ainda que a idosa teve uma discussão com o companheiro e deixou uma carta informando que iria seguir a vida sozinha, e deste então não foi mais vista pelos familiares.

Segundo a delegada Catarina Torres, titular da Especializada, quem tiver informações sobre a localização de Zanira pode entrar em contato com a Deops, pelo número (92) 3214-2268, ou com os parentes do desaparecido, por meio do número (92) 99343-3222.