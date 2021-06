Vídeo mostra desespero e pânico em tiroteio em festa clandestina em Manaus

Após o crime, os criminosos fugiram em alta velocidade, atropelaram e mataram um pedestre que caminhava nas proximidades da Avenida do Turismo. O autor dos disparos fugiu, um acabou preso e uma mulher identificada como Natália da Silva Santos, de 25 anos, ficou gravemente ferida e está internada no Hospital João Lúcio.

Os criminosos chegaram ao local em um veículo de placa PHA7E90 com a intenção de executar Fabrício Mendonça da Silva, de 38 anos, com vários tiros.

Manaus/AM - Um vídeo publicado nas redes sociais mostra o momento exato do resgate de algumas das sete pessoas que ficaram feridas durante um tiroteio em uma festa clandestina no Parque Riachuelo, bairro Tarumã. O caso ocorreu por volta das 4h30 deste sábado (5).

