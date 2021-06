Homem armado tenta fugir da polícia pelo bueiro mas acaba preso em Manaus

Um homem, de 21 anos, foi detido nessa sexta-feira (4) após ser encontrado com uma arma de fogo ilegal no bairro Alvorada II, Zona Centro-Oeste da capital. Ele tentou fugir por um bueiro ao ser abordado.

Policiais militares do 2° Batalhão de Policiamento de Choque das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) detiveram o suspeito após patrulhamento pela área.

Os PMs foram avisados por denúncia via Whatsapp, sobre as atitudes suspeitas do rapaz. No endereço informado, os militares identificaram o suspeito, que tentou fugir por um bueiro ao notar a chegada da viatura, sendo porém acompanhado e retirado pelos policiais.

Com o suspeito foi encontrada uma pistola Taurus, calibre 380, numeração aparente e com sete munições intactas. Sem apresentar documentação legal do armamento, o jovem recebeu voz de prisão e, juntamente com a pistola apreendida, foi encaminhado ao 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP).