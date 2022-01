Vídeo mostra adolescente que teve pé decepado sendo espancado e 'interrogado' no Amazonas

Manaus/AM - O caso de um adolescente de 17 anos que teve o pé decepado a golpe de terçado após ser flagrado realizando assaltos no bairro em Manacapuru, chocou a população e impressionou até mesmo a polícia. Adolescente tem pé decepado por populares em Manacapuru no Amazonas pic.twitter.com/l4OQiHGGRW — Babilônia (@hamudaniel19) January 5, 2022 Imagens do menor, já sem o membro, sendo espancado e interrogado por populares ganharam as redes sociais e deram ainda mais destaque à barbárie. No vídeo, os agressores questionam sobre outros dois suspeitos que conseguiram fugir. Eles pedem nomes e endereços e chutam o suspeito que, por várias vezes, quase desmaia. A polícia investiga o caso e deve usar a gravação para tentar identificar as pessoas que participaram da tortura. As acusações contra o jovem e os outros dois suspeitos dos assaltos também devem ser alvos de uma investigação.



