Adolescente tem pé decepado após atirar em mulher durante assalto no Amazonas

Manaus/AM - Um adolescente de 17 anos foi espancado e teve o pé decepado na tarde dessa terça-feira (3), no bairro São João do Miriti, no município de Manacapuru, no interior do Amazonas. O suspeito é acusado de fazer arrastões no bairro com outros dois comparsas. Em uma das situações, ele abordou uma mulher que estava com uma criança. A vítima se recusou a entregar o celular e o menor sacou uma arma caseira e atirou contra ela, que por sorte não foi atingida. Revoltados, populares o perseguiram, o agrediram e cortaram o pé dele com uma terçadada. Os outros dois companheiros dele conseguiram fugir. O adolescente foi entregue a policiais militares e levado para o hospital da cidade, mas por conta da gravidade do ferimento, ele precisou ser transferido para o Hospital 28 de Agosto, na zona Sul.

