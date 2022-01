Em vídeo, pai segura pé decepado do filho e desabafa: 'Não falta comida em casa, mas você quer essa vida'

Manaus/AM - Um novo vídeo sobre o adolescente de 17 anos que foi torturado e teve o pé decepado em Manacapuru após tentar assaltar uma mulher, mostra o pai do jovem socorrendo o filho e fazendo um desabafo forte. Pai encontra filho espancado e sem pé em Manacapuru no Amazonas pic.twitter.com/JAQTgvvQ1r — Babilônia (@hamudaniel19) January 5, 2022 O homem aparece na gravação segurando o pé desmembrado do filho. Ele tira a camisa e amarra na perna do rapaz para conter o sangramento. Enquanto socorre o filho, o homem o questiona: “Se tu tivesse morto o que a gente podia fazer? Só te enterrar. Eu te avisei, mas o cara não ouve. Não falta comida, tem o dinheiro de vocês, eu boto comida todo dia, tudo vem de casa. Mas vocês não querem, querem uma vida dessa. Se tu morresse alguém ia te dá tua vida? Não, ninguém dá a vida para ninguém”, desabafa o homem. Por causa da grande perda de sangue e gravidade do ferimento, o adolescente segue internado no Hospital 28 de Agosto, em Manaus. A polícia investiga o caso e deve usar as gravações para tentar identificar as pessoas que participaram da tortura. As acusações contra o jovem e os outros dois suspeitos dos assaltos também devem ser alvos de uma investigação.

