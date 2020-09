Vídeo: Dupla é flagrada roubando pneus em Manaus

Manaus/AM - Uma dupla foi flagrada roubando as rodas de um carro durante a madrugada de domingo (13), na rua Alberto Carreira, do bairro do Japiim, Zona sul de Manaus.

Dupla rouba pneus em via publica em Manaus pic.twitter.com/nmQeG9s0UU — PORTAL DO HOLANDA VÍDEOS (@tvholanda) September 16, 2020

Os proprietários do veículo informaram que estavam dentro da residência, por volta das 4h, quando dois homens chegaram em um outro carro e roubaram as rodas do veículo modelo Gol de cor vermelha. Os criminosos não se importaram em estarem sendo filmados pelas câmeras de segurança das casas vizinhas, e efetuavam o furto tranquilamente.



Um boletim de ocorrência foi feito e a polícia já está em busca dos autores do crime.