Suposto assaltante é baleado na cabeça por justiceiro em Manaus

Manaus/AM - Madson Lucas da Rocha Gonçalves, 20 anos, foi atingido por 3 tiros na cabeça por um suposto justiceiro ao tentar assaltar um mercadinho na avenida Irianeópolis, conjunto Oswaldo Frota, zona Norte de Manaus.

De acordo com a polícia, Madson teria chegado em uma moto com um comparsa e ao anunciar o assalto foi surpreendido por um suposto justiceiro que estava no estabelecimento. Madson foi baleado com 3 tiros na cabeça e ficou caído no chão até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele foi encaminhado para o Pronto Socorro Platão Araújo e o estado de saúde não foi revelado.

Após o crime, o comparsa fugiu sem ser identificado. O suposto justiceiro também ainda não foi localizado.

A Polícia Civil deve investigar o caso.