Homem é preso por furto de cabos telefônicos em Manaus

Manaus/AM - Gabriel Moraes Saldanha, 18, foi preso nesta terça-feira (15), pelos crimes de furto qualificado e corrupção de menores. A prisão ocorreu na rua Francisca Mendes, bairro Cidade de Deus, zona norte da cidade.

Conforme o delegado Leonardo Marinho, adjunto da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações, na ocasião da prática do crime, Gabriel estava acompanhado de um adolescente de 16 anos, que foi apreendido e posteriormente encaminhado à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (DEAAI).

“Na madrugada de hoje, recebemos denúncia por parte de um representante de uma companhia telefônica, que informou sobre duas pessoas que estariam subtraindo cabos telefônicos, no bairro Cidade de Deus. Após a deleção, nós nos deslocamos até o local, onde encontramos a dupla com o material furtado”, explicou o adjunto.

De acordo com a autoridade policial, os infratores iriam queimar os cabos para extrair o cobre e vender por R$ 15 o quilo do material. Na ocasião do ato criminoso, comerciantes e mais de 300 famílias ficaram no prejuízo, sem o serviço telefônico.

Segundo Marinho, quando Gabriel era menor de idade, ele foi apreendido quatro vezes, por atos infracionais análogos ao crime de furto.

Procedimentos – Gabriel irá responder pelo crime de furto qualificado e corrupção de menores. Após os procedimentos cabíveis, ele será encaminhado à Central de Recebimento e Triagem (CRT), para audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça. O adolescente será encaminhado para a DEAAI, para procedimentos.