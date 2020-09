Homem dá surra em ex-mulher e na própria filha de 1 ano com pedaço de pau

Um homem transtornado de ciúme, invadiu a casa da ex-companheira, agrediu a própria filha de 1 ano e os ex-sogros com um pedaço de madeira com prego. O caso aconteceu em são Paulo, no último domingo.



Segundo um site Record, o homem não aceitou a separação e invadiu a casa da ex-mulher para atacá-la. Também avançou contra os ex-sogros e contra a própria filha. O casal de idosos está internado com fraturas pelo corpo e traumatismo craniano. “Bateu com pedaço de pau com prego”, contou a ex-mulher do suspeito, com quem viveu por 1 ano e 8 meses, e decidiu pôr fim no relacionamento depois de cansar de apanhar.



“Me batia por qualquer coisa, carro quebrava me batia”, desabafou.



Uma outra criança, filha da ex-companheira com outro homem de um relacionamento anterior, escapou por pouco das agressões por se esconder debaixo da cama. Todos pensaram que não sairiam vivos de casa.



As crianças foram levadas para um abrigo para ficarem em segurança. Mas Camila e os parentes não têm para aonde ir.



O suspeito e os irmãos são conhecidos pela extensa ficha criminal.