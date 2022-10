Vídeo: Disfarçados de policiais, criminosos roubam casa em Manaus

Os criminosos levaram joias, celulares e até ferramentas de um eletricista, que trabalhava no local. O caso foi registrado no 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), mas até o momento nenhum dos homens foi identificado ou preso.

Os homens usavam blusas com símbolos e o nome da Polícia Civil. Os homens levaram a vítima para dentro do imóvel e renderam um segundo homem que estava em uma escada. Ele também é ameaçado e levado para o interior da residência.

