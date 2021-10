Vídeo: Criminosos invadem e roubam café regional no Parque 10, em Manaus

​Os dois homens invadem e rendem os funcionários que arrumavam o local antes da abertura do estabelecimento. Os criminosos prenderam as vítimas dentro de um depósito e levaram os pertences dos trabalhadores, 5 cafeteiras no valor de R$ 2 mil cada, Ayr Frier, 2 TVs, celulares e R$ 2 mil em carnes, queijo, presunto e pernil.

