Manaus/AM - Uma bebê de apenas 2 anos morreu após ser estuprada neste domingo (20), no município de Barreirinha, interior do Amazonas. O crime causou revolta na população e, segundo relatos de testemunhas, algumas viaturas da Polícia Militar foram depredadas e a delegacia da cidade foi incendiada.

Vídeo: Bebê morre após ser estuprada e população se revolta no Amazonas https://t.co/xwRwKJK3qV pic.twitter.com/U01oX26GbS — PORTAL DO HOLANDA VÍDEOS (@tvholanda) December 21, 2020

Conforme informações preliminares, o suspeito do crime seria o padrasto da criança. Ele foi preso, no entanto, foi removido para outra unidade policial mais próxima para garantir sua integridade física. Isso porque os moradores da região ficaram bastante indignados com o crime e destruíram o 42º Distrito Integrado de Polícia.

(Foto: Divulgação)