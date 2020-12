Casal é preso com drogas e quase R$ 2 mil escondidos em casa no Amazonas

Manaus/AM - Um casal de 23 e 24 anos anos foi preso neste sábado (19), em posse de uma arma de fogo, munições, drogas, dinheiro e objetos supostamente roubados, no município de Eirunepé, interior do Amazonas.

Conforme informações da Polícia Militar, os dois foram vistos em atitude suspeita na ponte São Domingos. Ao serem abordados, foram encontrados com o rapaz R$ 360 em espécie. Ele confessou que o dinheiro seria oriundo da venda de drogas e que o material estava escondido em sua casa. Ao chegar no local informado e, durante buscas, os policiais encontraram um revólver de calibre 32 de marca não identificada e numeração suprimida, uma munição intacta calibre 32, uma munição intacta calibre 40, um console de videogame PS3 com dois controles sem fio, dois celulares, um relógio, jóias, uma moto CG de cor preta, mochila, além de 61 pedras de tamanho médio de oxi e R$ 1.366,00.

Os suspeitos foram levados para o 7° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para as providências cabíveis.