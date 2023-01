Venezuelano é achado morto com bilhete de assassino em Manaus

Os agentes ainda tentaram falar com moradores tentar colher alguma informação que ajudasse a encontrar o autor do homicídio, mas aterrorizados, eles optaram por ficar em silêncio

A polícia encontrou o corpo da vítima por volta de 1h20, no Beco Rio Nilo, após ser acionada pelo Ciops, Augusto tinha marcas de tiros na cabeça e perto dele o assassino deixou um cartaz com o seguinte recado: “Morreu por ser chek”.

