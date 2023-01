Mãe é presa por agredir bebê e criança de 6 anos em Manaus

A mulher foi levada até a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA) com as vítimas para os procedimentos cabíveis.

Manaus/AM - Uma mulher de 19 anos foi presa por agredir duas crianças, sendo um bebê de 1 ano e outra vítima, de 6 anos, no bloco 12 do conjunto Viver Melhor II, bairro Cidade de Deus, zona norte de Manaus.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.