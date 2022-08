Velório de adolescente morta na casa do padrasto é marcado por pedidos de justiça em Manaus

Manaus/AM – Familiares da adolescente Jhenyffer Vitória Magno Soares, 15, morta com nove facadas em uma casa na Comunidade Santa Inês, na manhã dessa segunda-feira (1), pedem justiça pelo crime. O principal suspeito é o padrasto, Carlos Alberto Paula Soares, 36.

Jhenyffer está sendo velada na casa da avó, na Travessa Belém, no bairro Compensa. A mãe da vítima pediu que a polícia se empenhe no caso e que as pessoas denunciem o ex-companheiro para que ele seja preso o mais rápido possível.

A menor era filha única e apesar de não ser filha biológica de Carlos, ela foi registrada como filha dele. O ex-casal tinha guarda compartilhada e por isso Jhenyffer estava na casa do homem.

A garota foi assassinada com 9 facadas no pescoço e foi achada sem a roupa debaixo. A mãe da vítima acredita que o padrasto a matou por vingança, por ver uma foto dela com o novo namorado na internet.

O homem não aceitava o fim do casamento e chegou a ameaçar a ex.