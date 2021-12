Universitária é morta por traficante ao ir em costureira em área vermelha de Manaus

Manaus/AM - A universitária Kellen Mota Fraga, de 25 anos, morreu após ser baleada com um tiro no peito, na noite desta sexta-feira (03), na rua Abel, no bairro Mutirão, zona Norte de Manaus.

De acordo com informações preliminares, Kellen, que é estudante de odontologia, estava com amigas em um carro branco, modelo Ônix, e teria ido buscar um jaleco em uma costureira, no bairro, que é considerado área vermelha pela polícia.

Ao perceber a presença do veículo, um traficante da área teria atirado contra o carro e acabou atingindo o peito de Kellen. Ela chegou a ser socorrida para o Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso.