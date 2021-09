Túnel é descoberto em cela do Compaj em Manaus

O túnel, que media dois metros de comprimento, foi descoberto dentro de uma cela do pavilhão 03, durante procedimento de fiscalização realizado diariamente em todas as unidades prisionais do estado.

Manaus/AM - Neste domingo (26), agentes de ressocialização da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) descobriram a construção de um túnel em uma das celas do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), localizado no km 08 da BR-174 (Manaus-Boa Vista).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.