Jovem é morto por facção e enterrado em área de mata no Distrito, em Manaus

Segundo informações do delegado Fábio Silva, a vítima foi bastante espancada pelos suspeitos. “Logo aqui na frente do local do crime tem uma invasão, que tem uma organização criminosa, e ela pelo que tudo indica executou o jovem e avisou a família. A principal linha de investigação é envolvimento com o tráfico de drogas” disse.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.