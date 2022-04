Troca de tiros termina com acidente de carro e três mortos em Manaus

Após o ataque, os quatro homens fugiram, mas acabaram batendo com o carro em um poste de energia. Neste momento, eles foram atingidos com diversos disparos de arma de fogo por criminosos que estavam no local em que as duas pessoas foram baleadas. Dois dos suspeitos que estavam no carro morreram e os outros dois conseguiram fugir.

De acordo com informações da polícia, quatro homens estavam em um carro de aplicativo roubado, quando chegaram em um campo no bairro e efetuaram diversos disparos contra duas pessoas que foram socorridas para o SPA Chapot Prevost, mas, uma delas não resistiu e morreu.

Manaus/AM - Uma troca de tiros terminou com um acidente de carro, três mortos e um ferido na noite desta sexta-feira (29), na rua Nova Esperança, no bairro Colônia Antônio Aleixo, na zona Leste de Manaus.

