Mais um suspeito de trocar máquinas de cartão para roubar dinheiro é preso em Manaus

Manaus/AM - Mais um suspeito de trocar máquinas de cartão para roubar dinheiro foi preso nesta quinta-feira (28), no bairro Novo Israel, na zona Norte de Manaus.

Segundo o delegado Leonardo Marinho, o homem atuava com outros três suspeitos que foram presos na primeira fase da operação Fake Machine, em 18 de março deste ano. Os estelionatários aproveitavam o momento de distração dos funcionários de estabelecimentos para substituir as máquinas de cartão pela dos criminosos. Com isso, os clientes realizavam o pagamento na máquina falsa e o valor caía em contas de laranjas.

Conforme o delegado Marinho, o suspeito, conhecido como “Hugo”, era o “cracker” na ação criminosa. “É a pessoa que possui conhecimento em tecnologia. Ele possuía um programa espião, que possibilitava ver o score e dados das vítimas. Ele era também o responsável por toda documentação, abria as contas nos bancos digitais e mapeava toda a cidade, para passar nos postos de gasolina com a moto apreendida para verificar as máquinas”, explicou.

Durante a operação, foram apreendidos diversos aparelhos celulares, mais de 200 chips telefônicos, roupa de marcas, tênis, cartões de crédito e débito e documentos. O suspeito responderá por estelionato, furto mediante fraude, associação criminosa e uso de documento falso e ficará à disposição da Justiça.