Trio suspeito de assaltar galpão é preso em Manaus

A partir daí, os policiais iniciaram as buscas e conseguiram localizar o veículo Fiat Fiorino, placa JWW-1954, com os três suspeitos. Com eles, foram recuperados um celular J5, cor rosa; um celular Galaxy A2s; um celular JG K22+; um celular LG K4s; um porta-cartão contendo 11 cartões bancários; um notebook Intel Core I7 Lenovo; um bloco de motor Honda 1000 cilindradas; um cordão de cor amarela e um relógio de cor amarela.

De acordo com a Polícia, uma equipe foi acionada por populares, na avenida do Futuro, relatando que foram assaltados por três homens que invadiram o galpão, onde eles trabalhavam.

