Polícia recupera celular roubado ao rastreá-lo após assalto ao ônibus da linha 002 em Manaus

De acordo com a PM, os policiais atenderam a uma ocorrência de roubo ao ônibus coletivo 002, nas proximidades da avenida Pedro Teixeira. Com base nos relatos das vítimas, a equipe fez buscas nas adjacências e por meio de um dos aparelhos celulares conseguiu localizar uma mochila preta abandonada em um terreno abandonado, dentro estavam os pertences dos passageiros, sendo seis celulares, R$ 112 e o facão usado no crime. Ninguém foi preso.

