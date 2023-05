Trio suspeito de invadir casa e fazer família refém é preso em Manaus

Durante a invasão, eles mantiveram uma família inteira refém, entre as vítimas estavam duas mulheres, crianças e um homem. Mais detalhes do caso serão repassados pela PC durante uma coletiva de imprensa que será realizada na manhã desta quarta-feira (17).

De acordo com a polícia, o trio já estava sendo investigados desde o dia 11 de abril deste ano, após roubarem um veículo Chevrolet Montana e invadir uma residência no conjunto Galileia, bairro Nova Cidade.

