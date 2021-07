Trio suspeito de furtos em paradas de ônibus é preso em Manaus

Manaus/AM - Suspeitos de integrar um bando, que praticava furtos em passageiros nas paradas de ônibus da avenida Epaminondas, no bairro Centro, zona sul de Manaus, foram presos nesta terça-feira (27), após denúncia anônima.

Após uma confusão no ônibus, os suspeitos foram levados para o 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), mas a vítima preferiu não registrar ocorrência.

A abordagem faz parte da ação Pronta Resposta, criada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), para maior celeridade na apuração de denúncias da população ao serviço 181, o disque-denúncia oficial.

De acordo com relatos dos policiais, os indivíduos estavam realizando furtos nas paradas de ônibus localizadas na avenida Epaminondas, nas proximidades do Colégio Militar de Manaus. A ação dos infratores acontecia no momento da entrada dos passageiros nos coletivos.

Após receberem as informações, os policiais montaram uma vigilância operacional no local e verificaram que o trio, com idades entre 40 e 52 anos, subia e descia dos coletivos em várias ocasiões. Em uma delas, houve uma confusão com um passageiro e o trio passou a agredi-lo. Foi então que as equipes efetuaram a detenção dos suspeitos e a condução ao 1º DIP. Entretanto, a vítima não quis registrar ocorrência.

Consta no Sistema Integrado de Segurança Pública (SISP) que dois dos infratores têm passagens pelos crimes de roubo, furto, receptação, ameaça e falsa identidade.