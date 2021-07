Homem é preso em flagrante ao invadir casa e roubar TV em Manaus

Manaus/AM - Um homem, identificado como Max Gois dos Santos, de 28 anos, foi preso nessa terça-feira (27), pelo furto de um televisor e outros eletrodomésticos de uma casa localizada na Rua Grande Rio, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

De acordo com o titular do 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Paulo Benelli, no momento da prisão em flagrante, também foi cumprido um mandado de prisão em razão de sentença condenatória por roubo majorado, ocorrido em março de 2017. Ele foi condenado a cinco anos e quatro meses de prisão em regime fechado pelo crime.

Ainda de acordo com o titular do 6° DIP, já na unidade policial, os policiais constataram que havia um mandado de prisão em razão de sentença condenatória em nome de Max, expedido no dia 12 de setembro de 2019, por roubo majorado.

O suspeito foi autuado em flagrante por furto. Ele também foi condenado a cinco anos e quatro meses de prisão em regime fechado por crime de roubo majorado. Ao término dos trâmites cabíveis, ele será encaminhado à Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde ficará à disposição da Justiça.