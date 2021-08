Trio suspeito de fazer arrastões usando carro são detidos em Manaus

Manaus/AM - Dois homens com idades de 20 e 24 anos foram presos e um adolescente de 17 anos foi apreendido na noite de sexta-feira (20), suspeitos de roubo de celular na Zona Centro-Oeste da capital. Além de aparelhos celulares, foi apreendido também um simulacro de pistola.

A equipe de policiais da viatura R-08, realizava patrulhamento por volta de 23h45, na rua Adelaide Carraro, no Conjunto Vista Bela, bairro Planalto, quando foi acionada por uma vítima, de 29 anos, a qual informou que indivíduos com uma arma de fogo, em um veículo modelo Ford Ka, preto e placas NOR- 6189, haviam roubado seu aparelho celular e fugido.

Os policiais iniciaram buscas e encontraram o veículo na rua Perci Aires, que estava em sentido contrário na via, mas alcançaram o carro na rua 5, do mesmo conjunto residencial. Foram emitidos sinais sonoros e luminosos para que o veículo parasse, e, durante a abordagem, foi constatado que haviam três indivíduos no carro.



Na revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com eles. Porém, em buscas no veículo, os policiais encontraram quatro aparelhos celulares, um deles com as características informadas pela vítima, documentos pessoais e a caixa de um simulacro de pistola, o que levantou suspeitas aos ocupantes. Questionados sobre o celular em questão, um deles deu versões controversas e que não sabia a senha de desbloqueio, até que confessou que o aparelho era produto de roubo.

Também indagados sobre possuir arma de fogo, um deles também informou que havia sido jogada em uma área de mata nas proximidades de uma escola, onde os militares encontraram um simulacro de pistola. Em razão dos fatos, os indivíduos, além do veículo e todo material apreendido, foram encaminhados para o 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), para a conclusão dos devidos procedimentos legais. Um deles já tinha passagem por tráfico de drogas.